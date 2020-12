Urejajo območje strelišča na openskem Pikelcu

Kdor je včeraj šel mimo strelišča na openskem Pikelcu, je verjetno opazil, da na območju, kjer so leta 1941 ustrelili obsojence drugega tržaškega procesa – Pinka Tomažiča, Simona Kosa, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča in Ivana Vadnala – in kjer bi moral po načrtih nastati Park miru, potekajo urejevalna dela s pripravo steze, ki pelje do vhoda na strelišče in obeležja ustreljenim. O nadaljevanju del se je govorilo že v prejšnjih tednih, ko je tržaški župan Roberto Dipiazza na vprašanje našega dnevnika dejal, da predvideva, da se bo sedanja faza del končala do nedelje. Del zelenega območja so vsekakor že uredili, odstranili so tudi stara okna in vrata.

Kakorkoli že, bo prihodnji torek, 15. decembra, ob 79. obletnici ustrelitve, na strelišču kot vsako leto tradicionalna spominska svečanost, na katero vabi krajevna sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije-ANPI za Opčine, Bane, Ferluge in Piščance. Svečanost bo ob 11. uri z govori in polaganjem vencev, a brez navzočnosti občinstva zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa. Vsekakor bo dogajanju mogoče slediti v neposrednem prenosu po spletu.