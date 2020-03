Uresničila sta svoje sanje, pridružila sta se Avsenikom

Od malih nog sta sanjala, da bi lahko igrala z Avseniki. Triindvajsetletni klarinetist Tommy Budin iz Saleža in petindvajsetletni trobentač Denis Daneu iz Nabrežine sta svoje sanje tudi uresničila. Uspelo jima je, postala sta stalna člana enega najuspešnejših in v tujini najbolj prepoznavnih slovenskih ansamblov.

Devetindvajsetletni Sašo Avsenik nadaljuje družinsko tradicijo deda Slavka, sicer pionirja narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, ki je legendarno skupino ustanovil leta 1953 z bratom Vilkom. »Ko sem šele začel igrati na klarinet, sem razmišljal, kako lepo bi bilo, če bi me samo slučajno povabili, da bi z njimi igral na enem koncertu. Ta želja je bila tudi ena izmed glavnih razlogov, da sem začel igrati na ta glasbeni inštrument. Seveda se mi je takrat zdelo nemogoče, sedaj pa je to postala resničnost,« prizna Tommy, ki s priljubljenim ansamblom iz Begunj na Gorenjskem igra od oktobra.

Podobno navdušenje je izrazil tudi Denis Daneu: »Kot zamejski Slovenec Avsenike pojmujem kot simbol pripadnosti, del slovenske identitete. Ob nedeljah, ko se je ob kosilu doma zbrala družina, smo vedno poslušali njihovo glasbo. Razen športnikov, kot so smučarka Tina Maze, smučarski skakalec Peter Prevc in košarkar Luka Dončić, so najboljši ambasadorji Slovenije v svetu.« Glasbi se je približal ravno zaradi ljubezni do narodno-zabavnega žanra.