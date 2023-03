Usoda knjigarne Einaudi neznana, začenja se razprodaja

Knjigarna Einaudi v Ulici Coroneo zapira vrata. Ali bolj pravilno: njen dosedanji upravitelj Paolo Deganutti, ki je skoraj pol stoletja preživel za knjigarniškim pultom, odhaja v pokoj. Sodelavcev, ki bi lahko prevzeli posel, nima. V torek, 14. marca, se zato v knjigarniških prostorih na hišni številki 1 začenja izredna razprodaja.

Knjigarno, ki nosi ime nekdanjega predsednika republike Luigija Einaudija, je njegov sin in založnik Giulio slovesno odprl pred tridesetimi leti - ob 60. obletnici ustanovitve turinske založbe. Paolo Deganutti pa je v knjigarniške vode stopil dobrih dvajset let prej. Po 49 letih delovanja je skrajni čas za umik, pravi knjigarnar, ki pa ne izključuje možnosti, da bi knjigarno prepustil »svežim silam« in takim upraviteljem, ki bi znali po eni strani ovrednotiti tradicijo knjigarne, ki ponuja »kakovostne knjige za študij, delo in sprostitev«, kot se glasi Deganuttijevo vodilo, po drugi pa dohajati spremembe.