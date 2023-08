Usoda palače Carciotti bo znana šele čez 30 dni

Na to, ali se kdo zanima za nakup prestižne palače Carciotti na mestnem nabrežju, bomo morali počakati še mesec dni. V petek ob polnoči je zapadel rok za oddajo nezavezujočih ponudb preko javnega spletnega portala. Za ta način prodaje so se na Občini Trst uradno odločili zaradi večje stopnje preglednosti, konkurenčnosti in varnosti, neuradno pa zato, ker so izčrpali že vse možne prodaje palače iz konca 18. stoletja. Ta je bila v zadnjih letih predmet različnih neuspešnih javnih dražb, ki so drastično znižale ceno stavbe. Na prvi dražbi je bila izklicna cena 22,7 milijona, na zadnji pa 14,9. To bo tudi izhodiščna cena nove dražbe, ki jo bodo razpisali, v kolikor je na javni prodajni portal poslal nezavezujočo ponudbo več kot en potencialni investitor.

Zakaj bomo izvedeli šele čez mesec dni, če se je kdo prijavil, ne želi nihče komentirati, a zdi se, da je to običajna praksa pri prodajanju nepremičnin preko digitalnih javnih portalov. Kot je že pred aktiviranjem tega postopka povedala pristojna odbornica Elisa Lodi, bodo v primeru več ponudnikov razpisali javno dražbo, na kateri bo zmagal najboljši ponudnik. Šlo bo za privatno dražbo, na kateri bodo dražitelji lahko višali ceno nepremičnine, ki sta jo projektirala Matteo Pertsch in Giovanni Righetti.