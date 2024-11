Usoda zaposlenih visi na nitki

Usoda 170 zaposlenih v tekstilni tovarni Tirso v Žavljah je na nitki. Morda bo kaj bolj jasnega že jutri dopoldne, saj je Dežela FJK sklicala sindikate delavcev. Pred tedni se je namreč zavezala, da bo hitro ukrepala za rešitev zaposlenih v okviru svojih pristojnosti. »Če bo rešilni plan A splaval po vodi, mora ponuditi plan B,« so si bili edini zbrani na včerajšnjem srečanju v miljski dvorani Millo.

»1. oktobra je lastnik tovarne Andrea Parodi na deželnem srečanju med sindikati, zvezo Confindustria ter odbornikoma Binijem in Rosolen razglasil zaprtje dejavnosti. Takoj je stekel postopek izrednega čakanja na delo, ki naj bi trajal 12 mesecev. Zelo smo zaskrbljeni za usodo 170 zaposlenih, 80 odstotkov katerih je žensk, ki so presegle 50 let starosti,« je na srečanju, ki je sledilo skupščini delavcev, povedal Fabrizio Zacchigna, tržaški sekretar Filtem CGIL.

»Povprečna starost žensk, ki smo zaposlene v tovarni, je 52 let. Večina nas to delo opravlja že 30 let, dejansko od vedno. Zaposlene smo bile s pogodbo za nedoločen čas, tako da si vprašanja o pokojnini sploh nismo postavljale,« je skrb zaposlenih zaupala Monica Ceppi. Naivno, očitno, je priznala. »Danes smo obupane. Kaj bo iz nas, kam naj se obrnemo, ko bi nas čakal najslabši scenarij?«

Solidarnost je v imenu zaposlenih v sosednji tovarni Flex, ki proizvaja elektronske sestavne dele za telefonsko opremo, izrazil Sergio Cortesi (Fiom). Da gre za krizo, ki je zaobjela celotno območje, je namignil. »Pri nas je na prepihu 350 zaposlenih. Vas je dodatnih 170, kar pomeni več kot 500 ljudi, 500 družin, ki lahko v prihodnjem letu ostane brez dohodkov. Samo združeni smo lahko uspešni, enotni lahko kaj spremenimo,« je prepričano pozval.