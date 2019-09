Uspelo repensko tekmovanje »karjol«

Dva ročaja in eno kolo, je prvo in edino pravilo Karjole challenge, tradicionalne tekme v premagovanju ovir s karjolami oziroma samokolnicami, ki se je danes ob visokih poletnih temperaturah zvrstila na Placu v Repnu. Tako se je ob humorističnem napovedovanju Omarja Marucellija, alias pastirice na počitnicah na plaži, ob 15.30 začela jubilejna deseta izvedba tega priljubljenega in množično obiskanega dogodka. Nanj se je prijavilo kar 17 karjol v mladinski kategoriji ter 5 karjol v kategoriji odraslih. Tekmovanje je predvidevalo čim hitrejše premagovanje poligona z ovirami, med katerimi so bili premična lestev, vijuganje med količki, vrtenje s karjolo okoli majhne lipice, ki rase na placu ter poljubček za otroke oziroma selfie za odrasle s kamnitim kipom sedečega človeka v iskanju večne ljubezni, ki sameva na robu travnika na placu. Poleg vsega so bili nastopajoči deležni tudi obilnega močenja z vrtno cevjo ter obmetavanja z vodnimi bombami.