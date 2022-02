Doslej so bila tri manjša združenja zadrug, zdaj pa nova zveza zadrug povezuje 400 podjetij s skoraj 500 milijoni prihodkov, 24 tisoč članov in 11 tisoč zaposlenimi. Včeraj so v gledališču Miela v Trstu uradno ustanovili Confcooperative Alpe Adria, ki združuje Confcooperative iz Trsta, Gorice in Vidma. Predsednica nove zadruge Paola Benini je dejala, da tisti, ki delujejo v zadrugi, imajo v DNK-ju, da delajo skupaj. Spomnila pa je tudi, da je treba še veliko postoriti v odnosu med podjetji in politiko.

V novem upravnem odboru Confcooperative Alpe Adria bo sedel tudi odbornik Zadružne kraške banke Trst Gorica Marko Pertot. Ob robu ustanovitvenega dogodka je za Primorski dnevnik dejal, da podpira združenje treh pokrajin: »Pomembno je, da se združijo stvari, ki so skupne, in da se skupaj gradi naprej.« Nov odbor se bo prvič sestal marca. Pertot ne pričakuje velikih operativnih težav, saj se je združevanje začelo že prej. Sam je bil izvoljen v tržaško komponento, zato jo bo tudi predstavljal, vlog pa še niso definirali. Slovenskih zadrug v tem združenju ni veliko. Če naštejemo samo nekatere, so v skupini poleg ZKB še Društveni gostilni z Opčin in Gabrovca ter Slovenski dom. »Lepo bi bilo, da bi se jih pridružilo čim več,« je prepričan Pertot.

Na dogodku, kjer so uradno ustanovili novo zadrugo s podpisom pred notarjem, so v drugem delu spregovorili minister za kmetijsko, živilsko in gozdarsko politiko Stefano Patuanelli, deželni podpredsednik in odgovoren za socialne politike Riccardo Riccardi in predsednik konfederacije italijanskih zadrug Maurizio Gardini, s katerimi se je pogovarjal direktor Messaggera Veneto in Piccola Omar Monestier.