Včeraj, ob 16.50, so policisti v Portorožu ustavili 15-letnega državljana Rusije, ki je vozil osebni avtomobil. Mladi Rus seveda ni imel vozniškega dovoljenja, prekoračil je dovoljeno hitrost, vozilu pa je še poteklo prometno dovoljenje in ni bilo zavarovano. 15-letniku sledi obdolžilni predlog in privedba na sodišče v prisotnosti starša.