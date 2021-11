Ustavili preiskavo proti tržaškima humanitarcema

Tržaška humanitarca, ustanovitelja nevladne organizacije za pomoč migrantom Linea d’ombra Lorena Fornasir in Gian Andrea Franchi si lahko oddahneta. Tožilec in sodnik za predhodne obravnave v Bologni sta zaradi pomanjkanja dokazov ustavila sodni postopek na njun račun. Vest je popoldne prvi sporočil sekretar Italijanske levice Nicola Fratoianni. Solidarnost ni in ne more biti kaznivo dejanje, je komentiral in poudaril, da tisti, ki se zatekajo v rasizem, predsodke in strah, se lahko zdaj tudi dokončno vdajo danemu stanju. Vest sta na Facebook strani organizacije potrdila tudi sama Fornasir in Franchi.

Tržaški par je bremenila obtožba spodbujanja nezakonitega priseljevanja, češ da sta Franchi in Fornasir pred leti ponudila prenočišče begunski družini, ob tem pa ji tudi pomagala prenesti nekaj denarja po kanalu Money Transfer. Policisti so na vrata dveh prostovoljcev potrkali zaradi preiskave proti kriminalni družbi, ki je v zameno za denar skušala pretihotapiti nezakonite migrante v Italijo. Februarja letos sta Fornasir in Franchi razkrila, da je policija preiskala tako njuno stanovanje kot sedež organizacije, ki pomaga beguncem na balkanski poti. Migrantom nudijo zdravstveno pomoč in oporo.

Razplet je poleg tržaškega para zadovoljno komentiral tudi konzorcij ICS, ki skrbi za azilante. Poudaril je, da se v Furlaniji - Julijski krajini zaznava nenaklonjeno ozračje in agresivnost do tistih, ki zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic.