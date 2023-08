Ustvarjanje z vetrom in kamnom

Kot duša in telo, tako sta med seboj povezana veter in kamen, ki sta protagonista devetega Festivala vetra in kamna v sklopu projekta Energija prostorov, ki ga prireja kulturno združenje Casa C.A.V.E.

Tokrat želi projekt prispevati k prerojenju našega Krasa, ki potrebuje po lanskih požarih nove kulturne in umetniške priložnosti, pesniške perspektive in hrepenenje po prihodnosti, je na včerajšnjem predstavitvenem srečanju v kavarni Caffe degli specchi v imenu organizatorjev dejala Fabiola Faidiga. Dogajanje se z devinsko-nabrežinskega konca letos širi proti deželnim sosedam in Sloveniji ter sprejema medse ljudi od vsepovsod, je hitela poudariti. »Beseda bo kajpak tekla o ustvarjalnosti, ki skozi sodobne oblike umetnosti preraste v novo rojstvo,« je namignila. Dve sta osebnosti, ki jih bo festival podrobneje obravnaval, to sta kipar Marcello Mascherini (1906-1983), ki je svoj atelje imel v Sesljanu, in pesnik Igo Gruden (1893-1948), ki se je rodil v Nabrežini in sodi med osrednje like našega prostora.

Program je nadvse pester in zaobjema različne dejavnosti. Prve bodo jutri zaživele t.i. čezmejne rezidence in delavnice sodobnega kiparstva pri nabrežinskih podjetjih Caharija in Gramar v sodelovanju s podjetjem Zenith C, ki bo ponudilo material, se pravi kamen.