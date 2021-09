V Albaniji aretirali 70-letnika, ki mora prestati 13 let in pol zaporne kazni

Prestati mora 13 let in šest mesecev zaporne kazni, vendar je 70-letni moški iz Cosenze, ki je živel v FJK, po obsodbi tržaškega sodišča pobegnil in se je za njim izgubila vsakršna sled. Po daljši preiskavi so policisti ugotovili, da moški živi v Albaniji in je za njim tržaško sodišče razpisalo mednarodno tiralico. Moškega so aretirali v Tirani in so ga albanske oblasti sinoči izročile Italiji.

Obsojen je bil zaradi več kaznivih dejanj, med drugim zaradi lažnega stečaja in goljufije. Med preiskavo so policisti izsledili njegove telefonske številke in številke družinskih članov, spremljali pa so tudi njegovo dogajanje na družbenih omrežjih. Ugotovili so tudi, da je prejemal socialno pokojnino, ki jo je 65-letni moški zanj dvigoval na bankomatih na Videmskem in mu jo nato nakazoval v Albanijo, pri čemer so prestregli naslov bivališča v Tirani. 65-letnega moškega pa so ovadili zaradi nudenja pomoči na begu pred pravico.