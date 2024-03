V avtomobilu je imel štiri ponarejena vozniška dovoljenja

Policisti so pretekli torek ovadili na prostosti 36-letnega državljana Egipta s prijavljenim bivališčem v Pavii, ki živi v Trstu, zaradi preprodaje ukradenega blaga in ponaredbe dokumentov. Ustavili so ga na avtocestnem priključku pri Štivanu za volanom avtomobila italijanskih registrskih tablic. Med kontrolo dokumentov so opazili, da je poskusil prikriti nekaj kartic, podobnih vozniškemu dovoljenju, ki jim ga je izročil. Preverili so jih in ugotovili, da gre za druga tri vozniška dovoljenja. Dve naj bi navidezno izdale oblasti v Egiptu, tretjega pa na Poljskem. Odkrili so, da gre za ponaredbe oz. za ukradene dokumente. Moški policistom ni znal opravičiti njihove posesti. Preverili so njegovo identiteto in so mu nato poleg ovadbe naložili tudi 5100 evrov kazni zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Avtomobil bo moral tri mesece mirovati, celotno dokumentacijo pa so zasegli.