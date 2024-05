V avtomobilu sta skrivala dva kilograma hašiša

Lokalni policisti so v boju proti razpečevanju mamil pretekli petek v civilu nadzorovali mestne ulice. Njihovo pozornost sta pritegnila moška, ki sta se sumljivo zadrževala v bližini parkiranega avtomobila na območju nekdanjega tržaškega sejmišča. V avtomobil sta položila večjo nakupovalno torbo iz papirja in sta se nato oddaljila vsak na svojo stran. Eden od dveh se je kmalu vrnil in iz avtomobila vzel dva večja paketa ter jih oddal nekemu tretjemu moškemu. Lokalni policisti so ju ustavili in identificirali. Ugotovili so, da sta si predala dva zavitka s hašišem, za skupnih 250 gramov. Prejemniku, Tržačanu P.A., ki še ni imel opravka s pravico, ju je izročil C.T.B., prav tako italijanski državljan. Pri slednjem so med osebno preiskavo odkrili 7000 evrov, domnevni izkupiček prodaje mamil.

V avtomobilu so lokalni policisti v torbi znotraj kartonaste škatle našli še 1500 gramov hašiša, porazdeljenih v manjše pakete po 100 gramov.

V nadaljevanju preiskave so lokalni policisti identificirali še prvega moškega, ki je položil torbo v avtomobil. Gre za italijanskega državljana I.H., ki prav tako kot ostala dva še ni imel opravka s pravico. Na njegovem domu so našli še 200 gramov hašiša v manjših paketih.

Vse tri so lokalni policisti aretirali. Prejemnika droge so odvedli v hišni pripor, ostala dva pa v tržaški zapor.