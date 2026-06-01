Na Občini Zgonik sprejem za srebrna dekleta Cheerdance Milleniuma

Občina Zgonik je v sredo pripravila sprejem za članice društva Cheerdance Millenium, ki so konec aprile na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v ameriškem Orlandu v dresu slovenskereprezentance osvojile srebrno kolajno v kategoriji All Girls Elite. Izjemen uspeh so dosegle Sara Tulliach, Sara Žerjal, Alessia Felician, Stephanie Furlan, Ivana Antler in Cheyenne Zagar. Srebrnim dekletom,ki sta jih spremljali predsednica Jasna Kneipp in podpredsednica Nastja Milič, so se v imenu zgoniške občinske uprave poklonili županja Monica Hrovatin, podžupanja MartinaBudin in odbornik Mitja Čebulec.