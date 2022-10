V Barkovljah iskali potapljača

Gasilci potapljači so danes ob 9.25 posredovali na morju v Barkovljah pred sedežem športnega ribiškega društva »Amici del Bunker« v Ul. Grilz, kjer so se pod površinsko označevalno bojo izgubile sledi za potapljačem na vdih. Na kraj je priplul tudi motorni čoln luške kapitanije. Gasilci potapljači so se spustili pod morsko gladino in temeljito pregledali tamkajšnje območje. Kmalu so jih kolegi obvestili, da so kakih 300 metrov stran v kanalu zagledali plavajočega moškega s plavutmi in so ga dohiteli. Ugotovili so, da je bil ravno on iskana oseba, saj je bila označevalna boja njegova. Do alarma je prišlo, ker se je boja, ki je bila privezana na njegovo potapljaško obleko, odtrgala in zaplavala drugam. Na kraju so bili tudi karabinjerji.