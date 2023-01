V Barkovljah oživljali žensko, ki je padla v morje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prihiteli v v Barkovlje, kjer so mimoidoči v morju pred borovim gozdičem opazili žensko. Potegnili so jo iz vode in ob telefonski pomoči osebja interventne številke 112 začeli s postopkom oživljanja. Ženski, stari okrog 50 let, so reševalci na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. O dogodku so obvestili luško kapitanijo.