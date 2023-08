V Barkovljah veter prevrnil jadrnico, več mestnih ulic pod vodo

Neurje, ki se je dopoldne razbesnelo nad Trstom, je poplavilo številne ulice, lomilo veje in celo dvigalo jadrnice. V jadralnem klubu Barcola-Grignano v Barkovljah je s podstavka veter dvignil in prevrnil eno od jadrnic. Miramarski drevored je popolnoma poplavilo, pešci in avtomobili so bredli skozi vodo. Poplave beležijo tudi na Greti, kjer so meteorne vode dvigovale jaške na cestišču, veter je prevrnil marsikatero motorno kolo. V Miramarskem drevoredu je veter polomil tudi številne veje tamkajšnjih platan. O podrtem drevju in vejevju poročajo tudi s Krasa.