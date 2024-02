V barkovljanskem gozdiču z aprilom nova igrala

Igrala na območju barkovljanske obale, ki jo je prve dni novembra lani poškodovalo močno plimovanje morja, bodo zamenjali z novimi. Za dela bo poskrbela Fundacija CRTrieste. Predsednik slednje Massimo Paniccia in tržaški župan Roberto Dipiazza sta konvencijo za obnovo petih igralnih površin podpisala včeraj v prostorih tržaške občine ob prisotnosti tržaškega občinskega odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra, podpredsednika Fundacije CRTrieste Francesca Prioglia in generalnega sekretarja fundacije Paola Santangela. Naložba znaša 148 tisoč evrov.

Najprej bo občina s pomočjo sredstev Dežele Furlanije - Julijske krajine odstranila poškodovane talne obloge in drug material, ki ga je na obalo naplavilo visoko plimovanje. Nato bo Fundacija CRTrieste posegla z odstranitvijo neuporabnih igral. Ta in poškodovana tla bodo zamenjali z novimi. Ob zaključku del bodo nova igrala darovali tržaški občini. Namestili bodo štiri plezalna igrala s tobogani in mostički ter mali Miramarski grad s štirimi stolpi. Tri izmed petih igral bodo uredili tako, da bodo dostopna tudi otrokom z invalidnostjo.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.