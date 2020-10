V Bazovici končno pouk v montažnih učilnicah

Učenci Osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha v Bazovici od ponedeljka končno lahko sledijo pouku v montažnih učilnicah, ki jih je na vrtu Gospodarske zadruge dala namestiti Občina Trst in v katerih bodo preživeli letošnje šolsko leto 2020/2021. Osnovnošolci so danes zjutraj v začasne prostore vstopali v časovnih presledkih, vsak razred posebej, to pa zaradi varnostnih predpisov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom; ob vstopu si morajo vsi razkužiti roke in nositi zaščitno masko. V montažnih hišah modre barve imajo na voljo šest učilnic: v štirih poteka pouk, ena je namenjena knjižnici oz. zbornici, eno pa so za vsak slučaj pustili prazno.

Selitev se je začela v soboto, 3. oktobra, ko so učiteljice prejele ključe: iz prostorov šolske stavbe in začasnih učilnic v Gospodarski zadrugi so v prejšnjih dneh prenesli pohištvo in ostale potrebščine (zadnje so prinesli v ponedeljek zjutraj), šolske sodelavke pa so v soboto zvečer tudi počistile in razkužile prostore, da so se otroci lahko v ponedeljek mirno vselili vanje. Vsekakor vse stvari še niso nared, v teku tega tedna bi morali npr. dobiti internetno povezavo in interaktivne table, drugače je v prostorih dovolj toplo, v razredih pa učenci sedijo v posameznih klopeh na ustrezni varnostni razdalji.

Do selitve je prišlo po večtedenskem čakanju, pri čemer se je šolsko leto sredi septembra začelo dejansko pod milim nebom: šolska stavba v Bazovici zaradi dotrajanosti ni primerna za pouk, saj ob slabem vremenu voda zamaka prostore. Občina Trst namerava stavbo popraviti, kot začasno rešitev je najela montažne učilnice. Pri njihovi namestitvi pa je prišlo do zamud, ker je bilo po trditvah občinske uprave potrebno urediti vse priključke. Zaradi zamud so starši tudi protestirali in celo grozili z možnostjo, da otroci ostanejo doma.