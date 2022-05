V begunsko naselje še ni vstopa

Vrata nekdanjega begunskega naselja na Padričah se ne bodo odprla. Društva, ki tam domujejo se ne bodo vrnila v svoje prostore. Tako izhaja z včerajšnjega sestanka s tržaškim županom Robertom Dipiazzo, ki so se ga udeležili različni društveni in družbeni predstavniki, prisotna sta med drugimi bila slovenska občinska svetnika Štefan Čok in Stefano Ukmar ter predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (vsi DS). Zbranim je rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda orisal načrt bodočega univerzitetnega kampusa, ki bo zrasel na tem območju.

»Občina Trst pritiska, da bi se izselili. Alternative, kam naj bi šli, pa niso ponudili, čeprav nam je župan na začetku obljubil, da se bomo lahko vsaj začasno vrnili v svoje prostore,« ni skrival razočaranja podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk), ki so mu poverili nalogo, da vzdržuje pogovore s tržaško univerzo oziroma z županom (z njim sodeluje še rajonski svetnik Zdaj Trst, domačin Andrej Rismondo). »Občina bi se morala zamisliti, da tako obsežen projekt posega v okolje, ki je ključnega pomena za Slovence v Italiji. Njihove prisotnosti se ne upošteva. Govorimo o društvih, ki prirejajo dejavnosti za pisano paleto ljudi, od najmlajših do najstarejših. Ravnala je torej nezakonito, društva pa se morajo pred takim postopanjem zaščititi,« je še dejal Premolin, ki je pristavil, da so vsekakor pripravljeni se dogovarjati z univerzo. Društvom bi bilo za nadaljnje dogovarjanje dovolj znak dobre volje s strani občine, da bi se držali prvotne besede in jim dovolili dostop, je pojasnil.

Občina Trst je 5. marca onemogočila dostop v naselje, ker je območje za obdobje tridesetih let (z možnostjo podaljšanja) predala univerzi, da bi tu uredila sodobno urejeno središče za fiziko. Čeprav je na začetku zgledalo, da bodo lahko Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Društvo slovenskih čebelarjev - Trst, skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije, taborniki Rodu modrega vala in drugi, ki so tam imeli dragoceno oporo za svoje delovanje, kmalu spet prišli na svoje, se je dogovarjanje naposled izkazalo za veliko bolj zapleteno.