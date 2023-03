V bilanco vpisali več kot 7 milijonov evrov lažnih faktur

Tržaški finančni policisti so na podlagi odredbe tržaškega državnega tožilstva zasegli skoraj dva milijona evrov in ovadili 20 podjetnikov zaradi davčne utaje. Gre za sedem podjetij, ki delujejo na področju logistike in dostave na dom s sedežem v Trstu in v več italijanskih mestih. Ugotovili so, da so omenjena podjetja vpisovala v bilanco lažne fakture, ki jih je izstavilo 13 podjetij, ustanovljenih v Romuniji in s sedeži prav tako v več italijanskih mestih, med drugim v Trstu. Slednja pa so bila v bistvu neaktivna in so formalno obstajala le nekaj mesecev.

Samo v letu 2021 je omenjenih sedem preiskanih podjetij vpisalo v račune več kot sedem milijonov evrov faktur za lažne prevozne storitve in jih nato odbivalo od davkov. Dokaze o nezakonitem poslovanju so finančni policisti potrdili med preiskavami v Trstu, Milanu, Rimu, Genovi in Parmi.

Podjetja so delovala v krogu francoske multinacionalke s sedežem v Milanu z vodilnim položajem na področju logistike, ki je bila med drugim že deležna podobnega zasega zaradi kaznivih dejanj, storjenih v decembru. Ob zasegu so podjetjem naložili tudi denarno kazen.