V bivši ribarnici kakovostni domači proizvodi

Nekoč miljska občinska ribarnica, odslej pa lokal, kjer bi promovirali najrazličnejše domače kakovostne proizvode, od vina, žganja in olja do ribjih in drugih specialitet. Eugenia Fenzi iz kavarne San Marco sanja in snuje novo poletno depandanso priljubljenega tržaškega zbirališča, ki bi svoje mesto dobila na nabrežju De Amicis 1 v samem središču Milj. Luč bi lahko zagledala prihodnjega aprila. Občini, lastnici poslopja so že pred pandemijo izrazili željo, da bi obnovili stavbo in v njej uredili lokal, je pojasnila pobudnica projekta. Zaradi novega koronavirusa se je vse skupaj zavleklo, julija letos so vložili dokončni načrt, zabrneti morajo le še stroji.

Kako bi zgledal elegantno obarvan utrip prenovljenega poslopja je v renderju prikazal arhitekt Giovanni Damiani, ki je predhodni projekt izdelal s sodelavko Martino Sormani. Nov lokal oziroma izložba krajevnih proizvodov bi deloval predvsem v najbolj vročih mesecih v letu, saj je notranjost majhna in torej v glavnem ciljajo na zunanje površine pred poslopjem. Vrata pa bi odprl tudi ob posebnih večjih priložnostih ali izrednih dogodkih. Tu si bodo lahko bodisi turisti kot domačini na živobarvnih sedalnih vrečah privoščili kozarec kvalitetnega vina in med aperitivom uživali ribje kanapeje, pa tudi druge krajevne poslastice. V ospredju bo vsekakor morje oziroma preteklost kraja, kjer so domačini dolgo radi kupovali vse, kar so potrebovali za svoje morsko obarvane recepte. Lokal bo zato še naprej nosil ime »občinska ribarnica«, na stropu bo visela orjaška luč v obliki ribe.