V Boljuncu mora vsak narediti svoje

Na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu se je današnji prvi sestanek na temo programskega dogovora, ki naj bi n koncu privedel do prenosa tovarne družbe Wärtsilä v Boljuncu na novega lastnika, končal brez večjih premikov, šlo je za pripravljalno srečanje. Navzoči so bili predstavniki omenjenega ministrstva ter ministrstva za delo, deželne vlade, finske multinacionalke, sindikatov, zveze Confindustria, Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, konzorcija za tržaško industrijsko cono Coselag, javne agencije Invitalia in Občine Dolina.

V imenu deželne vlade sta odbornika Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini po srečanju razložila, da bo Dežela FJK sprejela primerne ukrepe, da bi pritegnila naložbe, pa tudi finančne podpore in da bo izvajala aktivno politiko na področju dela s skupnim ciljem, da se bo v tovarni v Boljuncu po odhodu Wärtsile nadaljevalo industrijsko delovanje z novimi investitorji.

To naj bi bila v prvi vrsti družba Ansaldo Energia, ki je napovedala, da bo v sklopu podjetja uvedla notranje omizje v zvezi s konkretnim projektom na področju zelenega prehoda. Wärtsilä je po navedbah sindikata UGL potrdila obvezo o prenosu proizvodnih objektov in zaposlenih na nov industrijski osebek, ki jo bo v Boljuncu nasledil, ter omenila morebitne nove investicije v tiste svoje dejavnosti, ki ostajajo v Italiji.