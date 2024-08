V čebeljih panjih letos manj pridelka

Zgodba se (žal) ponavlja. Kot se v zadnjem desetletju dogaja vse pogosteje, tudi letos čebelarjem na Tržaškem slabo kaže. »Napol katastrofa,« je težave v zvezi s pridelovanjem medu označil Danijel Novak, mačkoljanski čebelar in predsednik Društva slovenskih čebelarjev Trst.

Kakovost letos pridelanega medu bo sicer dobra, saj ostaja metoda pridelovanja enaka: neintenzivna in brez škropljenja. Veliko težav pa je v zvezi s količino pridelka, saj v primerjavi s tem, kar se je dogajalo pred desetimi leti, pridelujejo čebelarji za približno 50 odstotkov manj medu, je ocenil Novak, ki ima svoja čebelnjaka v Montu in Mačkoljah. Aleš Pernarčič, čebelar pri štivanski kmetiji Jakne, je potrdil, da imajo čebelarji v zadnjih letih vse več težav. Akacija je namreč v zadnjih desetih letih medila le petkrat. S pridobivanjem pridelka pa je letos situacija še slabša.

Akacija ni medila

O tem, da so za težave, s katerimi se spopadajo čebelarji, v prvi vrsti krive podnebne spremembe, ni več nikakršnega dvoma, je prepričan predsednik društva slovenskih čebelarjev na Tržaškem, ki skupno šteje 42 čebelarjev in okrog 50 članov. »Zime bi morale biti daljše in bolj mrzle, pomlad pa manj mokra in brez krepkih padcev v temperaturi,« je razložil Novak. »V Štivanu smo maja v večernih urah beležili padec temperature do 12 stopinj Celzija. Tolikšna nestabilnost je skrajen vremenski pojav. Poleg tega se ob obilnih, a redkih nalivih, ki jih beležimo v zadnjih letih, zemlja ne napoji z vodo, kot če bi zapadel dež v manjših količinah in redno,« je dejal Pernarčič.

Temperatura je v aprilu in maju večkrat padla, zaradi prenizkih temperatur pa akacija ne medi. »Prvič so mi kolegi iz Videmske zaupali, da jim ne bo uspelo pridelati akacijevega medu. Težave, ki jih beležimo pri nas, se očitno širijo,« je povedal Pernarčič in dodal, da so na kmetiji Jakne že tretje leto zapored pridelali le cvetlični in rešeljikov med.