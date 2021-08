V devinskem portiču kopanje ni mogoče

V devinskem portiču ostaja prepoved kopanja, saj so meritve deželne agencije za okolje Arpa v tamkajšnjem morju ugotovile 20-odstotno prekoračitev predvidene meje prisotnosti bakterije Escherichia coli. Čeprav je to krepko manj kot lani, ko so meritve pokazale kar 600-odstotno prekoračitev omenjene meje, je bakterija še vedno nadpovprečno prisotna, zato si pojav zasluži poglobljeno analizo, meni devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, ki se je zato obrnila tako na agencijo Arpa kot tudi na tržaško pristaniško poveljstvo, deželno odborništvo za okolje in družbo AcegasApsAmga s prošnjo, da koordinirano sodelujejo pri nadzoru in preiskavi. Omenjene ustanove so izrazile pripravljenost, da takoj ukrepajo in v sodelovanju z občinsko upravo ugotovijo vzrok onesnaževanja.

Občina je v sodelovanju z omenjenimi ustanovami poskrbela za ozaveščanje in preverjanje tako pri lastnikih čolnov kot tudi pri lastnikih hiš in drugih objektov, ki jih je pozvala k pravilnemu ravnanju z odplakami ter k vzdrževanju bioloških greznic ter uporabi le-teh v skladu z določili. Velika večina se jih je tega držala, kar dokazuje tudi krepko zmanjšanje prisotnosti bakterije, očitno pa ostajajo še težave oz. ravnanja, ki jih je treba rešiti oz. popraviti, piše v sporočilu za javnost. Pristaniško poveljstvo izvaja nadzor nad plovili, prisotnimi na tistem območju, ravno tako poteka nadzor drugih ustanov. Vzroke onesnaževanja in rešitev je treba najti čim prej, da se zaščitijo tako javno zdravje kot tudi turizem in z njim povezane dejavnosti, je zapisala Pallotta.