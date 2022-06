V Devinu - Nabrežini in Repnu volišča brez slovenskih zastav

Na voliščih v Občini Devin - Nabrežina, kjer se danes odvijajo lokalne volitve, volilni upravičenci pa lahko glasujejo tudi za pet razveljavitvenih referendumov o pravosodju, ni slovenskih zastav, v katerih se prepoznavajo pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Enako se je zgodilo na edinem volišču v Občini Repentabor, kjer poteka referendum: na drogovih plapolata le italijanska zastava in zastava Evropske unije. Na to, da slovenskih zastav ni na voliščih, je na Facebooku opozorilo več uporabnikov. Slovensko zastavo so na volišču na nabrežinski prvostopenjski srednji šoli Igo Gruden odstranili in odložili kar na tla.