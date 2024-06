Gorski reševalci iz Trsta so včeraj (v nedeljo) zjutraj ob 8. uri posredovali v Dolini Glinščice, kjer se je na stezi št. 1 poškodovala 49-letna pohodnica. Zdrsnila je in padla, pri čemer se je močno udarila v koleno. Sedmerica gorskih reševalcev, ki jo je dosegla peš, jo je na kraju stabilizirala. Nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli kakih 600 metrov do koče Premuda, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo.