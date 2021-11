V Dolini in Miljah štirje izredni termini za cepljenje

Starejši od 80 let imajo v dolinski in miljski občini na voljo štiri izredne termine za cepljenje proti covidu-19, po dva na vsakem kraju. V Miljah bodo lahko upravičeni dočakali vbod na sedežu tretje okrožne enote za izvajanje zdravstvenih storitev že ta konec tedna, in sicer v petek med 12. in 18. uro ter v soboto med 8.30 in 16. uro. V Boljuncu pa bo gledališče Prešeren izjemoma odprlo vrata cepilni kampanji dva tedna kasneje, se pravi v petek, 3. decembra, med 12. in 18. uro, ter v soboto, 4. decembra, med 8.30 in 16. uro. Cepili bodo izključno s cepivom Pfizer. Na voljo bodo tretji požitveni, pa tudi prvi odmerki, medtem ko se je z drugim odmerkom mogoče cepiti le, kjer je posameznik prejel prvi odmerek.

Miljski občani se lahko od danes dopoldne naročijo kar na sedežu zdravstvene enote, in sicer na okencih za naročanje specialističnih pregledov Cup. Dolinski občani se lahko od jutri dalje naročijo v lekarni Val Rosandra v Boljuncu. Uporabniki morajo potrebne obrazce izpolniti pred cepljenjem, naložiti pa jih je mogoče tudi preko spletne strani podjetja. Starejši domačini in sindikat upokojencev Spi Cgil so že pred časom obvestili, da je po zaprtju cepilnega centra v telovadnici Pacco v Miljah prebivalcem miljske in dolinske občine zmanjkala najbližja točka za cepljenje. Posledice pa so najbolj občutili starejši, ki jim je pot do glavnega cepilnega centra v Starem pristanišču predolga in prenaporna.