V Drevoredu 20. septembra v Trstu pretepli in oropali moškega

Tržaški policisti so v petek, 25. oktobra, ponoči aretirali 31-letnega državljana Kosova in 32-letnega državljana Albanije, ki sta v Drevoredu 20. septembra ob 4. uri zjutraj oropala 46-letnega Tržačana.

Žrtev ropa je bila, ko so prišli policisti, še na kraju. Moškemu so prisotni nudili pomoč. Policistom je povedal, da sta ga oropala neznanca, ki sta še bila prisotna v bližini. S pestmi sta ga udarila v glavo in ga tudi brcala, pri čemer sta mu pobrala mobilni telefon, hišne ključe in denarnico, v kateri so bili denar in dokumenti.

Roparja so policisti prestregli, žrtev ju je prepoznala. Po osebni preiskavi so ju policisti pospremili na kvesturo, nato so ju odvedli v tržaški zapor.