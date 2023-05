V gledališču Verdi koncert spomina in dialoga posvečen Borisu Pahorju

Borisa Pahorja kot zgodovinsko in literarno osebnost bodo v Mali dvorani Opernega gledališča Giuseppe Verdi skozi glasbo in izbrane odlomke samega pisatelja predstavili tržaškemu občinstvu. Na Koncert spomina in dialoga, ki bo v soboto ob 20. uri, vabi vokalna skupina Glasbene matice Vikra vse, ki bi radi počastili spomin na tržaškega pisca in pričevalca.

»Vsa besedila so prevedena iz slovenščine v italijanščino in obratno, tako da je naš koncert res odprt vsem, namenjen je Trstu, rojstnemu kraju Borisa Pahorja,« je na predstavitveni novinarski konferenci v Tržaškem knjižnem središču dejala dirigentka nastopajočega zbora Petra Grassi. Vsebine koncerta sta ob njej predstavili zgodovinarka Dunja Nanut, ki je izbrala odlomke iz Pahorjevih del, in Ester Gomisel, predstavnica odbora vokalne skupine Vikra. Prisotne pa je najprej pozdravil predsednik Glasbene matice Igor Svab, ki je pevce pohvalil ter spomnil, da je skupini v lanskem letu tržaška občina poklonila plaketo v znak spoštovanja in zahvale. Tržaška občina je tudi med pokrovitelji sobotnega koncerta, ob njej so še sklad Libero Zora Polojaz ter krovni organizaciji SKGZ in SSO.

Pahorjevo življenjsko pot si je Petra Grassi omislila kot tri glasbene trenutke. Vsak upodablja različne faze pisateljevega življenja.

