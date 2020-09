V gozdič na Frnedu se vračajo vile, škrati, zmaji in satiri

V gozdiču na Frnedu bodo kljub obdobju pandemije koronavirusa priredili festival keltske glasbe in kulture Triskell, ki bo trajal od 16. do 27. septembra. To bo okrogla 20. prireditev festivala, ki je vsako leto prinašal v Trst zabavo tako za najmlajše kot starejše obiskovalce.

V gozdič se torej vračajo čudežne vile, škrati, zmaji, satiri in še marsikdo. Festival prireja kulturno združenje Uther Pendragon v sodelovanju z Občino Trst in pokroviteljstvom Dežele Furlanije - Julijske krajine s številnimi združenji ter s podporo slovenskega generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu, častnega konzulata Avstrije ter zdravstvenega podjetja Asugi in Čedajske banke.

Festival bo potekal ob popolnem upoštevanju vseh varnostnih in zdravstvenih pravil in ukrepov za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa in bo razdeljen na tri dele: koncerti (sedeži bodo zagotavljali varnostno razdaljo), okrepčevalnice in sejem.

Glasbene večere bo na festivalu odprla v sredo, 16. septembra, ob 21.15skupina Corte di Lunas, sledil bo koncert skupine To Loo Loose Reunion. To je stara tržaška skupina, ki je nastopila v več evropskih državah in ki bo na Frnedu proslavila 25. obletnico ustanovitve.

Naslednji dan bo ob 21. uri koncert toskanske skupine Willo’s + guests, pri kateri sodeluje tudi nekdanja pevka skupine Modena City Ramblers Betty Vezzani. Zatem bo nastopila mlada italijanska skupina The Gamblers.

Podrobne informacije s programom vred so na razpolago na spletni strani festivala Triskell.