V Italiji si bo za teran prizadevalo Društvo vinogradnikov s Krasa

Društvo vinogradnikov s Krasa bo aktivno soudeleženo pri slovensko-italijanskem omizju za priznanje in zaščito čezmejne vinske označbe DOP Teran. Tako je sklenilo italijansko kmetijsko ministrstvo in s tem priznalo pomen in vlogo tržaškega društva pri prizadevanjih za razširitev zaščitne vinske znamke na celotno kraško območje, saj je znano, da teran pridelujejo tako na slovenski kot tudi na italijanski strani Krasa.

Društvo vinogradnikov s Krasa je prejelo sporočilo o odločitvi kmetijskega ministrstva pred kratkim. Na torkovem sestanku v Prosvetnem domu na Opčinah je z njim seznanilo svoje člane. Na srečanju so prisotni posamično tudi pisno pooblastili društvo, naj jih zastopa na pogajanjih na medvladnem omizju, odsotni pa bodo lahko to storili preko elektronske pošte.