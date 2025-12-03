Na Miklavževem večeru bodo razglasili najboljši letošnji med

Ob manjšem objektu ob Cesti za Bazovico, ki ga vaščani še vedno imenujejo »dacjo«, že dolgo časa brenčijo čebele. Te so častne članice Društva slovenskih čebelarjev (DSČ) Trst, ki že nekaj let obratuje v tej stavbi. Letni program društva predvideva več dogodkov, namenjenih članom in širši publiki: po letošnji delavnici poslikave panjskih končnic, prazniku čebelarjev in raznih srečanjih, namenjenih ozaveščanju o pomenu čebel, je bilo na vrsti »ljudsko« ocenjevanje medov. Dogodek je sredi novembra, v prostore društva privabil članice in člane z različnih koncev tržaške pokrajine.

»Ocenjevanje medu, ki ga organiziramo v našem društvu, je letos prvič razdeljeno na tri etape,« je povedala predsednica Vlasta Novak, »prva faza je strokovno ocenjevanje, sledi današnji dogodek (ljudsko ocenjevanje), nazadnje pa še slavnostna podelitev priznanj, ki bo v petek, 5. decembra.« Strokovno ocenjevanje je izvedla najprej senzorična komisija, ki so jo sestavljali čebelarska izvedenka Erika Inamo ter šolana ocenjevalca Emil Piščanc in Federico Salvador. Po tednu dni je nato tehnična komisija (društveni podpredsednik Stojan Corbatti, Miloš Križmančič in Bogomir Škerlavaj) v medu izmerila elektroprevodnost in vlago.

Kot je povedel čebelarski izvedenec Andrej Piščanc, ideja o ljudskem ocenjevanju medu izvira iz Čebelarskega konzorcija za tržaško pokrajino: tu je več let potekala pokušnja z naslovom »zerca e tasi« (išči in molči). Pozneje se dogodek ni več prirejal, pri DSČ pa so se odločili, da bodo že skoraj ustaljeno tradicijo nadaljevali. Najprej so začeli s strokovnim ocenjevanjem medu, letos pa so prvič v postopek ocenjevanja vključili tudi »ljudsko« preverjanje.