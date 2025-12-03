Umetniki odprli vrata do ljudi v stiski

Deset likovnih ustvarjalcev si je med letošnjim avgustom dalo duška s čopiči, barvami in drugimi pripomočki na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer je potekala že za 31. likovna kolonija Umetniki za Karitas, ki jo prireja škofijska Karitas iz Kopra.

Dosedanjih kolonij na Sinjem vrhu se je skupno udeležilo kar 238 ustvarjalcev, ki so na Primorsko prišli iz vsega sveta. Ustvarjena dela so poklonili organizatorjem, ki so jih zatem prodali in izkupiček namenili potrebnim pomoči: pomoč družinam, sirotam, brezdomcem, ostarelim, bolnim. Letos so se vabilu prizadevnih prirediteljev odzvali Borut Beus, Brane Širca, Katja Bednařik Sudec, Nina Zuljan, Stojan Špegel iz Slovenije, Eva Meštrović iz Hrvaške, Livio Caruso iz Italije, Marija Efremova iz Makedonije, Milan Todić iz Srbije in Narcis Kantardžić iz Bosne-Hercegovine

Ustvarjena dela so v ponedeljek postavili na ogled v Galeriji ARS na goriškem Travniku, v razstavnih prostorih, ki v vseh teh letih nudijo gostoljubje tej pomembni pobudi.

Ljubitelje slikarstva in nekatere avtorje razstavljenih del je uvodoma nagovorila predstavnica slovenske galerije, Franka Žgavec, nakar je o pomenu in ciljih projekta spregovorila Marjana Plesničar Jezeršek, sicer koordinatorka poletne dobrodelne slikarske delavnice. Med drugim je povedala, da je poleg likovnih ustvarjalcev na Sinjem vrhu, v sklad umetniških del svoje slike darovalo še osemindvajset umetnikov, tako da se je skupno nabralo kar petinšestdeset likovnih del.

Geslo letošnje kolonije je bilo Vrata upanja, pri čemer je koordinatorka povedala, da vrata želijo odpreti do sodobne umetnosti tudi tistim, ki sicer ne odpirajo vrat galerij; z zbiranjem dobrodelnih prispevkov pa želijo predvsem odpreti vrata do ljudi v stiski.

Potrdili svojo čutečo naravo

Podrobno o avtorjih in njihovih delih je spregovorila umetnostna zgodovinarja Anamarija Stibilj Šajn, ki s kolonijo na Sinjem vrhu sodeluje že od vsega začetka. V svojem nagovoru je iznesla, da umetniki so zopet potrdili svojo čutečo naravo, razumevanje in solidarnost do sočloveka in da so njihova dejanja postala tudi dejanja ljubezni. Pristavila je tudi, da je zato likovna kolonija na gori več kot umetniški dogodek. Gre za prostor odpiranja, povezovanja, dialoga in notranje rasti, kjer umetnost ne prinaša le artefaktov, ampak tudi upanje za lepšo in svetlejšo prihodnost.

Razstava je v goriški galeriji ARS razdeljena na dva dela: v predsobi so na ogled slike letošnje kolonije, na balkonu pa so izpostavljena dela darovalcev, ki so na Sinjem vrhu sodelovali v prejšnjih izvedbah. Vsa ta dela so na prodaj ljubiteljem umetnosti.

V Gorici bo razstava Umetniki za Karitas odprta do 6. januarja prihodnjega leta, nakar jo bodo postavili v galeriji Družine v Ljubljani. Sledile bodo še druge postavitve.