V kolesarskem turizmu dodana vrednost za Kras

Kolesarski turizem bi lahko bil dodana vrednost turistične ponudbe na Tržaškem. O tem je prepričana Lokalna akcijska skupina LAS Kras, ki je v okviru sodelovanja v mednarodnem projektu Podeželska obzorja naročila izdelavo študije o izvedljivosti spodbujanja počasne in e-mobilnosti na Krasu ter kolesarskih in pešpoti Pot Burja. Iz študije izhaja, da ima celotno italijansko kraško območje s številnimi vinorodnimi griči in ravnico vse možne naravnogeografske adute za preživljanje kolesarskih počitnic in izletov. A za dejansko uresničitev tega bi bila potrebna boljša kolesarska infrastruktura, ki bi na prvo mesto postavljala varnost kolesarjev, že obstoječe kolesarske poti pa bi bilo treba povezati v mrežo.

Podrobnosti študije so njeni avtorji predstavili na srečanju v dvorani Zadružne kraške banke na Opčinah. Rešitve za razvoj kolesarskega turizma je nakazal Daniele Verga, ki je razložil, kako so se lotili študije in kaj je iz nje izšlo. Kot je dejal, so izhajali iz kritičnih točk. Med glavnimi je nepovezana infrastruktura. Že samo bežen pogled na kolesarske poti pove, da je teh veliko, a vsi odseki so krajši. Avtorji študije se zavedajo, da je mreža kolesarskih poti lahko učinkovita le, če so kolesarske površine sklenjene v tok in se ne končajo kar »na slepo«. Zamislili so si razdelitev poti po težavnosti, da bi jih označili z modro (lahka), rdečo (srednje težka) in črno (težka) barvo. Kolesarske površine bi morale biti po mnenju avtorjev raziskave opremljene s primernimi kažipoti, ki bi vabili kolesarje tudi k pokušnji tipičnih lokalnih proizvodov in k obisku osmic.

Glavni namen študije, ki so jo pobliže spoznali tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, repentabrska županja Tanja Kosmina in zgoniška županja Monica Hrovatin, Občino Trst pa je zastopal odbornik za mobilnost Michele Babuder, je lokalnim oblastem posredovati načrt razvoja kolesarskega turizma in gradnje znaka »kolesarske destinacije«.

