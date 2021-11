V kraških vaseh zahtevajo večjo varnost na cestah

Bolj kot spokojne ceste kraških vasi nevarno dirkališče formule 1. Naveličani in tudi kar zaskrbljeni prebivalci Občine Devin - Nabrežina so združili moči in zbrali več kot štiristo podpisov, da bi županja Daniela Pallotta in njeni odborniki postavili konec njihovim težavam in skrbem ter zagotovili večjo prometno varnost. Peticijo so v ponedeljek vložili v pristojni občinski urad.

Glavni problem – so pojasnili v spremnem besedilu – tiči v dejstvu, da se številni vozniki bodisi čez dan kot čez noč ne držijo najvišje dovoljene hitrosti 50 km/h. Pod udarom pa ni le manjši cestni odsek, temveč celotno območje glavne prometnice, ki pelje od Štivana do Nabrežine in vse do Križa. Gre za obe smeri nekdanje pokrajinske ceste št. 1, današnje deželne ceste št. 14. Domačinom je prekipelo, ker nemočno gledajo, kako avtomobili dirjajo s hitrostjo, ki je še enkrat tolikšna od dovoljene. Po cesti pa se sprehajajo mnogi pešci in otroci, ko čakajo na šolski avtobus.