V Križu ponosni na svetovno znanega tenorista

Cossutta je prehodil zelo bogato življenjsko in umetniško pot slavnega tenorista, od njegovih opernih začetkov v Buenos Airesu (tam je nekaj časa bil mizarski vajenec in tam je spoznal bodočo ženo) do gostovanj v vseh najpomembnejših opernih hišah v Italiji in po svetu. Pevec, ki bi letos praznoval devetdeset let, je svojo poklicno kariero začel v argentinskem glavnem mestu in jo z Macbethom prav tam leta 1998 tudi končal. Dve leti kasneje je umrl v videmski bolnišnici.