V Križu vse pripravljeno za jutrišnji veliki dan

Leto je naokrog in v ribiški hiši sredi Križa se že vneto pripravljajo na jutrišnji veliki dan, ko se spet začenja priljubljeni praznik Ribiški dnevi, ki ga prireja domače Športno društvo Mladina pod pokroviteljstvom Združenja za Križ in v sodelovanju z rajonskim svetom za Zahodni Kras in Kulturnim društvom Ribiški muzej tržaškega primorja.

Kot zapisano, se bo letos začelo dogajati jutri, ko bodo vrata ribiške hiše odprli ob 18. uri. Vsak dan bo ob isti uri dišalo po ribjih specialitetah, ki jih bo lahko vsak obiskovalec zalil še z ustrezno osvežujočo pijačo. Druženje bo nato obogatilo večerno dogajanje, ki se bo vse praznične dni začelo ob 21. uri.

Prvi bo jutri led razbil tercet humoristov Flavio Furian, Maxino in Elisa Bombacigno s predstavo DoMace a Santa Croce.

Da bo lepo tudi v petek zvečer bodo ob 21. uri poskrbeli mladi glasbeniki ansambla Rujni muzikanti. Po narodnozabavnem večeru bodo naslednjega dne, v soboto torej, na vrsti romantične dalmatinske viže klape Lungomare.

Nedeljsko dogajenje se bo začelo nekoliko prej, in sicer ob 18. uri z olimpiado med gurnci in dulnci, med vaščani torej, ki se bodo pomerili v vlečenju vrvi in v teku v vrečah. Ko bo tekmovanja konec bo ob 21. uri nastopila klapa Skala. Praznik se bo zaključil v ponedeljek z nastopom kriške Mednarodne operne akademije, ki jo vodi domači Alessandro Svab.

Organizatorji sporočajo, da lahko obiskovalci svoja vozila parkirajo na parkiriščih pri spomeniku in pri nogometnem igrišču.