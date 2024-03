V Ljudskem vrtu jutri matineja za Srečka Kosovela

Že več kot deset let poteka ob kipu Srečka Kosovela v Ljudskem vrtu nedeljska matineja ob svetovnem dnevu poezije. Slovenski klub in Zveza slovenskih kulturnih društev letošnjo posvečata 120-letnici rojstva Srečka Kosovela, sodi pa v niz 1904 Kosovel Trst 2024, ki ga koordinira SKGZ.

Jutrišnja matineja se bo v Ljudskem vrtu De Tommasini v Ulici Giulia pričela ob 11. uri. Potekala bo kot običajno ob Kosovelovem kipu, ob morebitnem slabem vremenu pa v glorieti za njim. Verzi Srečka Kosovela so bili že večkrat prevedeni, zato so se organizatorji odločili, da ob letošnji obletnici prav te ponudijo v poslušanje. Srečkovi verzi bodo tako izzveneli v slovenskem izvirniku in italijanščini, angleščini, nemščini, grščini, češčini ... Obljubljajo pa tudi glasbeno presenečenje.

Kdor želi, bo lahko tudi sam prebral eno od Kosovelovih pesmi.