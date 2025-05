V Mačkoljah bo kmalu zadišalo po češnjah

Češnje že zorijo in vabijo v Mačkolje, prijetno vasico na obronkih Istre, na že 62. Praznik češenj. Letošnji praznik, ki tradicionalno poteka na prireditvenem prostoru Metežica, se bo odvijal od petka, 23., do nedelje, 25. maja.

Obiskovalce bodo sprejeli prijazni prireditelji, Praznik češenj je bil – in ostaja – priložnost za iskreno druženje in srečevanje znancev. Organizator prireditve, Slovensko prosvetno društvo Mačkolje, vabi nove in stare goste od vsepovsod, naj se ustavijo v Mačkoljah in se posladkajo ob kraljicah praznika - sladkih češnjah. Poleg njih bodo lahko obiskovalci okusili še specialitete na žaru. Dobro založeni kioski s hrano in pijačo bodo začeli streči gostom v petek od 18. ure, v soboto od 17. ure, v nedeljo pa bodo obratovali že opoldne.

Ansambli in folklorni plesi

V večernih urah pa vabijo prireditelji na ples ob melodijah, ki jih bodo v živo igrali ansambli. Prvi bodo zaigrali Rujni Muzikanti, in sicer v petek zvečer, nato v soboto skupina 3 prašički, v nedeljo pa bo na sporedu nastop skupine Happy Days.

Med tridnevnim dogajanjem bo na Prazniku češenj potekala tudi dobrodelna pobuda v sodelovanju z Rdečim križem Italije, v sklopu katere bodo prostovoljci poslikali obraze otrok. V nedeljo, 25. maja, se bo v popoldanskih urah pridružila Tržaška folklorna skupina Stu ledi s svojimi plesalci in godci. Obiskovalcem bo prikazala tradicionalne plese in melodije z območja Primorske.

Senca hrastov na mačkoljanski Metežici je prav tako prijetna in vabeča kot pred petdesetimi in več leti, na prireditvenem prostoru pa so danes predvsem mladi obrazi, poudarjajo organizatorji. Veliko je tudi družin, saj je za marsikaterega gosta vsakoletni obisk tega dogodka postal skoraj tradicionalen in prehaja iz roda v rod.

Zavezanost temu prazniku kot pomembnemu vaškemu običaju, pri katerem se prepletata preteklost in sodobnost, gotovo čutijo tudi mladi in najmlajši sodelavci. Njihova zavzetost in zgled starejših članov sta najboljši napotek za bodoče izvedbe, še ugotavljajo v Mačkoljah.