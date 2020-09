V marini Sv. Justa deluje morski smetnjak

V tržaškem zalivu bo od včeraj vsako leto za pol tone manj različnih vrst plastičnih odpadkov. V marini svetega Justa, med nekdanjo ribarnico in nakupovalnim središčem Eataly, je namreč začel delovati t.i. sea bin ali morski zabojnik za smeti, ki sta ga v okviru okoljevarstvene akcije postavila zveza Coop ter LifeGate, spletni portal, ki obravnava okoljevarstvene problematike, med katerimi so tudi težave s plastiko v morju. »Cevasta naprava, ki smo jo namestili, bo lahko s pomočjo električne črpalke filtrirala do 25.000 litrov vode na uro, v enem letu pa naj bi se v filtru, ki ga bo potrebno redno čistiti, nabralo za 500 kilogramov plastike vseh velikosti. Stroj lahko ujame plastične delce, ki so veliki komaj 0,3 milimetra,« je pojasnil odgovorni za znanstvene raziskave pri Lifegateu in dodal, da problem ne tiči v sami plastiki, ki je ne smemo demonizirati, kolikor v ljudeh, ki z njo ne ravnajo, kakor bi morali, se poslužujejo plastičnih pripomočkov za enkratno uporabo ter plastične odpadke zapuščajo v okolju, od koder kmalu dosežejo naša morja. Plastiko, ki se v morju ne razgradi, temveč razpade v t.i. mikro plastike, v precejšnji količini nehote zaužijejo tudi ribe in druga morska bitja, posledično pa plastiko, kar 4,5 grama na teden, zaužijemo tudi mi sami.

