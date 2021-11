V mestnem središču nič več protestov

Nekdanji prefekt Valerio Valenti je 1. novembra prepovedal shode na Velikem Trgu. Njegov naslednik Annunziato Vardè pa je pri izvajanju napotkov iz okrožnice z dne 10. novembra, s katero je italijansko notranje ministrstvo omejilo demonstracije proti covidnemu potrdilu, danes določil dodatna območja, na katerih od ponedeljka do vključno 31. decembra prepovedujejo kakršnokoli manifestacijo. Odredbo so na prefekturi objavili po dveh sejah pokrajinskega odbora za red in javno varnost. Prvič se je odbor sestal včeraj, nato še danes in se osredotočil na območja, za katera so prisotni ocenili, da gre za mestne predele, ki so bistvenega pomena za potek nemotenega javnega življenja. S tem so zaščitili tudi tamkajšnje gospodarske dejavnosti, ki so jih protesti v preteklem mesecu prizadeli.

Odredba, ki jo je podpisal prefekt, navaja tri različne cone, ki bodo za protestnike nedostopne. Te so: mestno središče, občutljive lokacije ter pristaniško območje. Prvo območje, navaja dokument, se nahaja med sledečimi ulicami, na katerih še vedno velja prepoved: Ul. Mazzini, Goldonijev trg, Ul. Silvio Pellico, predor Sandrinelli, Trg Sansovino, Trg Vico, Ul. Bramante, Ul. sv. Justa, Ul. s. Michele, Ul. Venezian, Ul. Cavana, Trg Hortis, Ul. Torino, Trg Venezia vključno z delom nabrežja, ki od tega trga gre do Ul. Milano, slednja ulica in del Ul. Carducci med Ul. Milano in Kovačevim mostom (Ponte della Fabra) pri Goldonijevem trgu.Drugo prepovedano območje obsega Trg Oberdan, Ul. Carducci (od Trga Oberdan do Trga Dalmazia), del Ul. Fabio Severo med Trgom Dalmazia in sodno palačo, Trg Foro Ulpiano in Ul. Giustiniano. Tretje pa sta območji pred prvim in četrtim vhodom v tržaško pristanišče.