V Miljah ne bo slovenskega predstavnika

Dan po prepričljivi zmagi Ligaša Paola Polidorija, ki ga je enotno podprla šesterica desnosredinskih list, je v javnost prodrla še sestava novega miljskega občinskega sveta. Novosti je več. Večini pripada dvanajst od skupno dvajsetih mest v občinskem svetu. Največ si jih je s skoraj 18 odstotki vseh glasov izborila županova stranka, Liga, ki je pošteno okrepila svoje vrste. Namesto enega prejšnjega občinskega svetnika si je izborila kar pet zastopnikov. To so: Giorgio De Sanctis (64 preferenc), Monica Canciani (54), Loris Dilena (50), Giulio Ferluga (38) in Henry Demarco (33).

Stranka Bratje Italije se je od nobenega povpzela do kar štirih svetnikov. Zastopali jo bodo: Nicola Delconte (174), Alessandra Orlando (76), Andrea Spagnoletto (70) in Viviana Carboni (66). Forza Muggia - Dipiazza per Muggia, se pravi krajevna različica državne Naprej Italija lahko še naprej računa na dva predstavnika. To sta: Andrea Mariucci (51) in Fabio Postogna (39). Svoje mesto si je kot kandidat liste Prima Muggia zagotovil tudi Dario Grison (61).

Opoziciji skupno pripada sedem svetnikov, pet od katerih pripada levi sredini s poraženim županskim kandidatom Francescom Bussanijem na čelu. Vrste Demokratske stranke bosta krepila Riccardo Bensi (133) in Massimiliano Micor (81), tiste Liste Bussani pa Cristina Surian (63) in Dejan Tič (51). V občinski svet sta vstopila tudi ostala dva županska poraženca, in sicer Maurizio Fogar (lista Muggia-Milje) in Roberta Tarlao (Občanski pakt za Milje) . Med njenimi podporniki je največ podpore prejel Odbor proti gradnji valjarne pri Orehu, ki je s 5,28 odstoka glasov izvolil tudi enega svetnika. To je Sergio Filippi (66).

V miljskem občinskem svetu je vsekakor z gladko prevlado desnosredinske koalicije na volitvah po dolgem času zmanjkal slovenski predstavnik.