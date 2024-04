V Solkanu odkrili nov del grobišča Langobardov

Avgusta in septembra lani so imeli arheologi nemalo dela na Sejmišču in Na steni v Solkanu. »Zaradi gradnje kanalizacije nad Kajak centrom v Solkanu, ki je delno potekala po trasi že znanega in registriranega arheološkega najdišča poznorimskega in zgodnjesrednjeveškega grobišča, so bili leta 2019 zaradi velike verjetnosti odkritja novih grobov s strani novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdani kulturno-varstveni pogoji, v katerih je bila pred gradnjo zahtevana izvedba predhodne arheološke raziskave,« je pojasnila konservatorka Barbara Brezigar z območne enote Nova Gorica.

Prvo odkritje že leta 1979

Do dejanske gradnje kanalizacije na tem območju je prišlo lani poleti, izvajalec arheološke raziskave pa je bilo podjetje Avgusta iz Idrije. »V okviru raziskave, sprva v obliki arheološkega testnega izkopa, nato pa v obliki arheoloških izkopavanj smo odkrili in dokumentirali del grobišča iz časa med 5. in 8. stoletjem, torej iz poznorimskega oz. zgodnjesrednjeveškega obdobja. Skupno smo odkrili 19 grobov. Poleg tega pa smo dokumentirali tudi fazo prve svetovne vojne, in sicer z odkritjem strelskega jarka v dolžini dveh metrov,« je orisal vodja raziskave Luka Rozman.

Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so poznorimsko in zgodnjesrednjeveško (langobardsko) grobišče odkrili pri izkopu jarka za plinovod že leta 1979. Z zaščitnim arheološkim izkopavanjem leta 1980, ki ga je izvedel Goriški muzej v sodelovanju z oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so raziskali 21 grobov, grobni pridatki pa določajo vojaški značaj grobišča, saj naj bi bili to grobovi vojščakov germanskih ljudstev. Leta 2008 so pri arheoloških raziskavah zaradi predvidene novogradnje stanovanjske hiše odkrili in raziskali še 35 skeletnih grobov. Tedaj sta arheološko raziskavo izvedla Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tokratna najdba zato za arheologe ni bila presenečenje. V zadnjih 44 letih so tako odkrili skupno 75 grobov.