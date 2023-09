V Miljah park, ki spominja na temni čas mafije

Enaintrideset let po tragičnem atentatu na protimafijskega tožilca Paola Borsellina v Palermu, 19. julija 1992, je Eddie Walter Cosina, eden izmed petih ubitih policistov njegovega spremstva v domačih Miljah dobil pomembno uradno priznanje. Po njem so danes dopoldne poimenovali mestni park Europa in odkrili novo kamnito obeležje, slovesnosti sta se med drugimi udeležila italijanski notranji minister Matteo Piantedosi in državni vodja italijanske policije Vittorio Pisani. Miljski župan Paolo Polidori, ki si je prizadeval za poimenovanje, je pokojnikovima sestrama, Oriani in Edni Cosina ob priložnosti izročil miljski zlati lev, najvišje občinsko priznanje.

Piantedosi je Cosinovo smrt označil kot čisto dejanje velikodušnosti in predanosti svojemu poklicu. Odgovoril je na klic na pomoč iz Palerma, ki je bil zelo daleč stran od njegove rodne zemlje, je povzel. S kolegi – to so bili Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli in Claudio Traina je izgubil življenje v eni izmed najtemnejših obdobij zgodovine Italije, je poudaril minister in pozval, da ne smemo pozabiti tistih let.