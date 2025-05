V Miljah žaljivi napisi na račun župana

V Miljah so se na več poslopjih pojavili žaljivi napisi na račun tamkajšnjega desosredinskega župana Paola Polidorija. Opaziti jih je med drugim na glavni avtobusni postaji, različnih hišah in tudi na mestnem avtobusu. Nanje je na socialnih omrežjih opozoril sam Polidori, ki je tudi poudaril, da so nekateri napisi prav zraven njegovega doma. Primer preiskuje politična policija (Digos).

Neznanci naj bi bili na pohodu v nočnih urah. Med drugim so se obregnili ob domnevni odkup miljskega gradu, ki naj bi prešel v roke Američanov.