V Miljah je zaradi nočnega neurja prišlo do usada v Ulici Tonello, ki je bila zaradi tega nekaj ur zaprta za promet. Območje so ogradili lokalni policisti, kraj pa so si ogledali tudi tehniki podjetja AcegasApsAmga, delavci pa so se lotili dela.

Ulico Tonello so sicer okrog 14. ure izmenično enosmerno ponovno odprli za promet. Trenutno je prevozna le v smeri proti morju, vozni pas v smeri proti avtobusni postaji pa je zaprt za promet.