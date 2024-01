V morje skočilo osem pravoslavcev (foto)

Srbsko-pravoslavna skupnost danes tudi v Trstu časti epifanijo. Po jutranjem verskem obredu v cerkvi sv. Spiridona je bil predviden blagoslov vode, ki zaradi zelo slabih vremenskih razmer ni potekal na pomolu Audace, temveč v kanalu pred cerkvijo. Ko je nekaj pred 11. uro duhovnik Raško Radović vrgel v morje lovorjev venec in križ, se je za njim pognalo osem ljudi.

Burja, ki je dopoldne na kanalu pihala zelo močno, in dež, v katerem so poplesovale snežinke, jih niso ustavili: ob vzkliku »Bog se javi« (Bog se je razodel) so zaplavali do sredin kanala in venec ponovno prinesli na suho. Med neustrašnimi je bila – edina ženska – tudi Vesna Topić, ki v tržaškem morju plava prav vsak dan v letu ...

