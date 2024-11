V morju pod Nabrežino zagledali orjaka

V morju Pri čupah pod Nabrežino v Tržaškem zalivu so raziskovalci Miramarskega naravnega rezervata v četrtek zagledali nenavadno veliko ribo. Sprva so nad gladino zagledali njeno hrbtno plavut, kar bi bilo lahko kazalo, da gre za morskega psa. Ko so se približali, pa so ugotovili, da je to morski mesec (Mola mola).

Očarala jih je njegova velikost. Ugotovili so, da je omenjeni primerek dolg približno dva metra in da tehta kakih 200 kilogramov. Gre za največjo ribo kostnico, prisotno v našem morju. Pri nas se je že večkrat pojavil, saj živi v celotnem Sredozemlju. Po vsej verjetnosti so ga tokrat privabile številne meduze, ki so trenutno prisotne v Tržaškem zalivu. Navadno se pojavljajo spomladi, ugotavljajo raziskovalci Miramarskega naravnega rezervata, letos pa se je, po vsej verjetnosti zaradi toplega morja, njihovo število povečalo tudi jeseni.