V morju pred Miramarskim gradom pri portiču so danes zjutraj okoli 10. ure našli truplo. Na kraj dogodka so prišli obalna straža, reševalci službe 118, gasilci in policija. Preiskovalci so potrdili, da gre za truplo ženske, stare 74 let, ki je živela v Trstu. Na kraj je prispel zdravnik sodne medicine. Po nepotrjenih podatkih naj bi šlo za samomor.